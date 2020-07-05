İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Temmuz 2020 Pazar / 14 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 görüldü
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 görüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 853 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 09:14
ABONE OL

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken vaka sayısı 10 bin 853 artışla 187 bin 977'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 792 bin 78 test yapıldı.

Son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 91 bin 227'si iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.