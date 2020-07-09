Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 23:26 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 23:26

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konmasıyla toplam vaka sayısı 238 bin 339'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.