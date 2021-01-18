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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 337 bini geçti.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:05
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 254 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 105'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 337 bin 926'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 7,6 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 98 bin 441'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

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