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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 endişesi: Bir günde 12 bin vaka kaydedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka artış hızı giderek hızlanıyor. Son 24 saatte 12 bin 349 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 23:05 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 23:07
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 349 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 250 bin 687'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 57 bin 232 test yapıldı.

Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 860'a yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 118 bin 323'ye iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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