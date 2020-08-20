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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edilen vaka sayısı 596 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 596 bin 60'a aştı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:36
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 159 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 423'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 916 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 596 bin 60'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 455 bin 671 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 491 bin 441'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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