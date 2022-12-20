Güney Afrika'da elektrik santrallerine yönelik yeni tedbir

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) Sözcüsü Andreas Mahapa, yaptığı açıklamada, suç tehditleri azalana kadar askerlerin Camden, Tutuka, Majuba ve Grootvlei elektrik santrallerinde konuşlandırılacağını belirtti.

Mahapa, ülke için kritik öneme sahip altyapının korunmasında, Güney Afrika Polis Teşkilatı'na (SAPS) destek olmanın ordunun öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

- Güney Afrika'nın elektrik krizi

Ülkede eskiyen altyapı kaynaklı sorunlardan ötürü, günde 10 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Güney Afrika, halihazırda elektrik üretiminin yüzde 80'ini kömürle çalışan elektrik santrallerinden karşılıyor. Bu santrallerde yaşanan arızalara ek olarak, elektrik altyapısına yönelik sabotaj ve hırsızlık olayları krizi derinleştiriyor.

Elektrik kesintileri ülkedeki ekonomik ve sosyal hayatı son derece olumsuz etkilerken, bu durum hükümete karşı tepkilere de neden oluyor.

Güney Afrika'nın ulusal elektrik firması Eskom'un Üst Yöneticisi (CEO) Andre de Ruyter, gelen tepkiler üzerine geçen hafta istifa etmişti.