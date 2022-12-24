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Dünya

Güney Afrika'da facia: 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 13:00 - Güncelleme:
Güney Afrika'da facia: 8 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika'nın Boksburg kentinde köprüde sıkışan gaz tankerinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Köprü yıkılırken, bazı araçlar hurdaya döndü. Patlamanın etkisiyle yakınlardaki bir hastanede de hasar meydana geldi. Acil Servis Sözcüsü William Ntladi, patlama sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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