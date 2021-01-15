Güney Afrika'da okullara Kovid-19 engeli

AA 15 Ocak 2021 Cuma 19:32 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:32

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle okulların planlanan tarihten 2 hafta sonra açılmasına karar verildi.

Temel Eğitim Bakan Yardımcısı Reginah Mhaule, basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle okulların açılışını ertelememiz gerekiyor." dedi.

Okulların açılış tarihinin 15 Şubat'a ertelendiğini belirten Mhaule, gerekli hazırlıkların tamamlanması için okul yöneticilerinin 25 Ocak'ta, öğretmenlerin de 1 Şubat'ta okullara döneceklerini bildirdi.

Mhaule, bu kararı sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin tüm faktörlerin araştırılmasıyla ve istatistikleri göz önünde bulundurarak aldıklarına dikkati çekerek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlığın hazırlık durumuna ilişkin son gelişmeleri kontrol etmek için gelecek hafta yerel yönetimlerle bir dizi toplantı yapacağını bildiren Mhaule, 2021 öğretim yılında okulların açılmasıyla ilgili detaylar konusunda istişarelerin devam edeceğini kaydetti.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkede 14 Ocak itibarıyla vaka sayısı 1 milyon 296 bini geçmiş, salgında ölenlerin sayısı 35 bin 852'ye yükselmişti.