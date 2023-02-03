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Dünya

Güney Afrika'da ortaokul öğrencileri, öğretmen ve polisleri rehin aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir grup ortaokul öğrencisi, düzenledikleri protestoda 2 polis memuru ile bir öğretmeni rehin aldı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Güney Afrika'da ortaokul öğrencileri, öğretmen ve polisleri rehin aldı
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Times Live'in haberine göre, Free State eyaletinin Ficksburg kentinde kalabalık bir ortaokul öğrencisi grubu, okul arkadaşlarının öğretmen zorbalığı sonucu intihar ettiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

Buna göre, çevre okullardan öğrencilerin de katılımıyla Tlotlisong Ortaokulunda bir araya gelen protestocular, burada 2 polis memurunu ve bir öğretmeni rehin aldı.

Olaya müdahale etmek isteyen polislere taşlı saldırıda bulunan öğrenciler, sonrasında ele geçirdikleri bir polis aracını ters çevirdi.

Polis, takviye kuvvetler ulaştıktan sonra öğrencileri dağıtmayı başararak rehineleri kurtardı.

Olayla ilgili 5 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler, ölen arkadaşlarının bıraktığı intihar notunu delil göstererek, bir öğretmeni arkadaşlarının ölümünden sorumlu tutuyordu.

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