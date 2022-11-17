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Dünya

Güney Afrika'da ''Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü'' paneli

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü' paneli düzenlendi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 02:56 - Güncelleme:
Güney Afrika'da ''Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü'' paneli
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Pretorya Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş ve Pretorya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Roland Henwood konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRKİYE'NİN BAŞARILI POLİTİKALARI ELE ALINDI

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen panelde, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere Türkiye'nin uluslararası krizlerin çözümüne yönelik izlediği başarılı politikalar ele alındı.

Panelin ardından verilen öğle yemeğinde katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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