Güney Afrika'da üç ayda 7 binden fazla cinayet işlendi

Polis Bakanı Bheki Cele, yüksek suç oranlarıyla dikkati çeken Güney Afrika'da temmuz, ağustos ve eylüle ait suç istatistikleri raporunu açıkladı.

Rapora göre, Güney Afrika'da 7 bin 4 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi. Buna göre, ülkede üç aylık dönemde her saat başı yaklaşık 3 cinayet işlendi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla cinayet sayılarında yüzde 13'lük artış kaydedildi.

Ayrıca 50 binden fazla soygun, 13 binden fazla cinsel saldırı ve 4 bini aşkın adam kaçırma vakası yaşandı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hemen her suç türünde çift haneli artış kaydedildi. Ülkenin en büyük üç kenti Cape Town, Johannesburg ve Durban ise suç vakalarının en çok görüldüğü şehirler arasında yer aldı.

