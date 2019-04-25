Güney Afrika'daki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

KwaZulu-Natal Eyalet Bakanlığı Sözcüsü Lennox Mabasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 51'den 70'e yükseldiğini belirtti.

"BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU"

Mabasa, "Sel nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirdi ve binden fazla kişi yerlerinden oldu." dedi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mabasa, afette yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, sel felaketi nedeniyle dün Mısır ziyaretini kısa keserek ülkeye dönmüş ve sel mağdurlarını ziyaret etmişti.