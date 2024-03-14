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Dünya

Güney Afrika'dan İsrail ordusuna katılanlara gözaltı kararı!

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Güney Afrika, İsrail ordusuna katılan vatandaşlarını ülkeye döndüklerinde gözaltına almaya karar verdi. Karar, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor tarafından açıklandı

AA14 Mart 2024 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Güney Afrika'dan İsrail ordusuna katılanlara gözaltı kararı!
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Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Bakan Pandor, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) düzenlediği Filistin'le dayanışma etkinliğinde konuştu.

Pandor, "Güney Afrikalı olan ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yanında savaşanları uyaran bir bildiri yayınladım: Memleketinize döndüğünüzde sizleri gözaltına almaya hazırız." ifadesini kullandı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, daha önce Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerinin desteklemediği bir savaşa katılmaları halinde vatandaşlıktan çıkarılabileceklerini duyurmuştu.

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

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