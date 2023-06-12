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Dünya

Güney Afrikalı uzmandan ilginç iddia: Ülkemizde olan deprem Türkiye ile bağlantılı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Güney Afrikalı uzmandan ilginç iddia: Ülkemizde olan deprem Türkiye ile bağlantılı
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Güney Afrikalı jeolog Dr. Gideon Groenewald, SABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Johannesburg şehrinde bu tür bir depremin son 6 yıl içinde ilk kez yaşandığını söyledi.

Groenewald, "Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi." ifadelerini kullandı.

Gauteng eyaletinde dün 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alberton kenti olduğunu duyurmuştu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmamıştı.

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