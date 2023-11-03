Güney Çin Denizi'nde kriz! Çin savaş uçağı Kanada askeri helikopterini taciz etti

Kanada Kraliyet Donanmasına ait HMCS Ottowa Fırkateyni'nde görevli Binbaşı Rob Millen, söz konusu olaya dair CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu olayda risk, işaret fişeğinin motor kanatları ya da motora doğru gitmesidir. Dolayısıyla bu tehlikeli ve meslek ahlakına aykırıdır." dedi.

Çin Hava Kuvvetlerine ait J-11 tipi savaş uçağının daha önce de Kanada'ya ait bir helikopterle karşı karşıya geldiğine işaret eden Millen, başka ülke ordularının da benzeri olaylar yaşadığına dikkati çekti.

Millen, Çin uçağının yaklaştığı sırada helikopteri kendisinin kullandığını, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin fit yukarda uçtuğunu ve düşmanca bir amaç gütmediğini kaydetti.

Çin savaş uçağının helikopter etrafından daireler çizerek yaklaştığını vurgulayan Millen, bir süre sonra helikopterinin türbülansa girdiğini ve tehlikeli anlar yaşadığını aktardı.

Millen, askeri helikopterin önüne doğru işaret fişeği atılmasını "profesyonellik dışı hareket" olarak nitelendirirken Çin savaş uçağının tehlikeli eylemlerinden helikopteri 200 fite kadar alçaltarak kurtulduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise bugün düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olaya dair "bilgisinin olmadığını" belirtti.

Vang, Çin'in hava sahası yakınlarında keşif uçuşu yapan Kanada hava araçlarına dair duruşlarını çok kez bildirdiklerini vurgulayarak Kanada'nın durumun daha karmaşık hale gelmemesi için uygun olmayan eylemlerinden kaçınmasını umduklarını söyledi.

Öte yandan Çin, ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçmesini tepkiyle karşılarken ÇHKO'nun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığınca yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin geçişlerinin izlendiği kaydedilmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.