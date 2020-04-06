Güney Kıbrıs ekonomisi koronavirüs ile mücadele konusunda alarm verdi

DHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:55

1 MİLYAR EURO'LUK İÇ BORÇLANMAYA GİDİLECEK

Rum hükümeti de, yaşanan ekonomik daralma nedeniyle bir milyar Euro'luk iç borçlanmaya gidecek. Nisan ayının daha da kötü geçeceğini kaydeden Rum Bakan, gayri safi milli hasılanın yüzde 10’u oranında bir gerilemenin beklendiğini ifade etti.

BANKALAR FAİZ ALMAYACAK

Güney'deki ertelenen kredilerden faiz alınmayacağını kaydeden Petridis, "Olması gereken de buydu" diye konuştu. Rum hükümeti de, corona virüs sebebiyle ortaya çıkan finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan bir milyar Euro'luk iç borçlanma yoluna gidecek.