Güney Kıbrıs havayolu şirketi Cobalt Air iflas etti
Güney Kıbrıs Rum kesiminin havayolu şirketi Cobalt Air iflas etti.
- AA
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havayolu şirketinin likidite sorununu çözememesi ve yatırımcı arayışının olumlu sonuç vermemesi nedeniyle tüm uçuşlarını gece yarısı itibarıyla durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, havayoluyla uçuşu olan yolcuların tazminat alabilmeleri için biletlerini saklamaları gerektiği belirtildi.
İflasın ardından Cobalt Air ile Güney Kıbrıs'a dönecek yolcular için kolaylık sağlanması yönünde talimat verildiği kaydedildi.
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