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Dünya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:39
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki 3 kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor. 

Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyruldu.

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