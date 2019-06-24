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Güney Kıbrıs'ta seri katil zanlısı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki eski RMMO subayını 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum etti.

Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, mahkemede suçunu itiraf ederken, "İğrenç suçlar işledim. Bunları neden ve nasıl yaptığıma dair kafamda açık yanıtlar yok." dedi.

Rum haber kaynakları Metaxas'ın katlettiği 7 kişinin ailesinden af dilediğini aktardı.

- Hedefinde göçmen işçi kadınlar vardı h

"Orestis" lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Filipinler vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun (39) cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano (28), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou yer alıyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekmişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Rum polisinin yabancı uyruklu oldukları için kayıp kadınların akıbetiyle ilgilenmediği, dolayısıyla ölümlerde ihmali bulunduğu yönündeki eleştiriler üzerine Rum Emniyet Genel Müdürü görevden alınmış, ardından Adalet Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

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