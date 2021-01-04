04 Ocak 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:15

Güney Kore’de 2020'de doğum oranı 1 yıl içinde yüzde 10 düştü. 275 bin 800 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı "Politikamızda temel değişimlere gitmeliyiz" çağrısı yaptı.

TEŞVİKLER YETERSİZ GELDİ

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in geçen ay, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak, nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi teşvik açıklamıştı.

Devletin şu ana kadar sağladığı teşvikler çiftler tarafından yetersiz bulunuyordu.

NEDENİ KARİYER VE EV FİYATLARI

Nüfustaki azalma, işgücünü de azalttığından ülke ekonomisi için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Doğum oranlarındaki düşmenin nedeni olarak ise, çocuk yapmanın kadınların mesleki gelecekleri için çok riskli olması gösteriliyor.

Ülkede ev fiyatlarının çok pahalı olması da çiftleri çocuk yapmaktan alıkoyuyor.