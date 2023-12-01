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Dünya

Güney Kore, hasar alan ve onarımı yenisini almaktan daha pahalı olan F-35A'yı emekliye ayırdı

Güney Kore, kuşların çarpması sonucu hasar alan F-35A tipi savaş uçağını emekliye ayıracağını duyurdu.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Güney Kore, hasar alan ve onarımı yenisini almaktan daha pahalı olan F-35A'yı emekliye ayırdı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ocak 2022'de kuşların çarptığı F-35A'nın üzerinde yapılan analizin uçağın gövde, yapı, motor ve navigasyon sistemi dahil 300 bileşeninin hasar aldığını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine bağlı inceleme komitesinin, onarım için gereken yüksek maliyet, süre ve diğer güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak uçağı emekliye ayırmaya karar verdiği belirtildi.

Halihazırda envanterde bulunan 40 F-35A'dan biri olan söz konusu savaş uçağının onarım maliyetinin, yenisini satın almaktan daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, emekliye ayıracağı uçağı mekanik eğitiminde kullanılma potansiyeli dahil, çeşitli şekillerde değerlendireceği ifade edildi.

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