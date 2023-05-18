İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7959
  • EURO
    21,4011
  • ALTIN
    1256.16
  • BIST100
    4524.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek
Dünya

Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin askeri casus uydusu fırlatması halinde sert karşılık verileceğini bildirdi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükseltme riski taşıyan söz konusu hamlesinin, BM Güvenlik Konseyinin balistik füze teknolojisini içeren her türlü fırlatmayı yasaklayan çok sayıda kararını ihlal edeceğini vurguladı.

Lim "Hükümetimiz Kuzey Kore'nin provokasyonlarına uluslararası toplumla işbirliği yaparak sert bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

Sözcü, Kuzey'in fırlatmayı planladığı uydunun "açıkça bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden yasa dışı bir eylem" olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun bulunduğu tesiste dün incelemede bulunmuştu.

- KUZEY KORE, İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık, askeri casus uydusunun fırlatılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğunu vurgulamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.