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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ABD ve Japonya ile işbirliğini güçlendirecek

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ulusal güvenlik danışmanları, 'Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine' karşı işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ABD ve Japonya ile işbirliğini güçlendirecek
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Cho Tae-yong, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nde yaptıkları görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cho, Sullivan ve Akiba ile "Pyongyang ve Moskova arasında derinleşen ortaklığa" karşı yakın temasta kalma konusunda anlaştıklarını ve "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine" karşı işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını söyledi.

GÜNEY KORE VE ABD, YENİ NESİL TEKNOLOJİLERDE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD ile yapay zeka, yarı iletkenler ve pil ve enerji teknolojisi gibi yeni nesil teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

ULUSAL MECLİS, "KUZEY KORE-RUSYA SİLAH TİCARETİNE" İLİŞKİN KARARI KABUL ETTİ

Güney Kore Ulusal Meclisinde, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah ticaretinin durdurulması" çağrısını içeren karara onay çıktı.

Karar, mecliste yapılan oylamada, 13 "çekimser" ve 1 "hayır" oyuna karşı 138 oyla kabul edildi.

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