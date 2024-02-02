Güney Kore, Kuzey'i itham etti

Yonhap'ın haberine göre, Kim, katıldığı radyo programında, Kuzey Kore'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını belirtti.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Orta Doğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.