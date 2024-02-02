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Dünya

Güney Kore, Kuzey'i itham etti

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı Orta Doğu gibi sürekli çatışma riskinin olduğu bir bölgeye çevirmeye çalıştığını söyledi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Güney Kore, Kuzey'i itham etti
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Yonhap'ın haberine göre, Kim, katıldığı radyo programında, Kuzey Kore'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını belirtti.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Orta Doğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

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