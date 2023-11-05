İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore parkları güz mevsiminde görsel şölen yaratıyor
Dünya

Güney Kore parkları güz mevsiminde görsel şölen yaratıyor

Güney Kore, birbirinden farklı konseptlerle oluşturulan milli parkları ve doğal yapısıyla sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

AA5 Kasım 2023 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Güney Kore parkları güz mevsiminde görsel şölen yaratıyor

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL

Ülkede çok sayıda park bulunurken bunlar arasında en çok Gangwon eyaletindeki ve "Winter Sonata", "Love in the Moonlight" gibi birçok Kore dizisinin çekim yeri olan Nami Adası ve Sabah Sakinliği Bahçesi (The Garden of Morning Calm) öne çıkıyor. Farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan, ziyaretçilerine benzersiz bir sonbahar manzarası sunan Güney Kore parkları, ülkenin zengin tarihi ve kültürel öğelerini de içerisinde bulunduruyor.

AA muhabirine konuşan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, Gangwon'daki Nami Adası ve Sabah Sakinliği Bahçesi başta olmak üzere sonbahar konseptli bahçelerin özellikle de ünlü Kore dizilerinin çekim noktaları olmaları sebebiyle turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Nami Adası'nın, çevresindeki bir baraj inşaatının ardından taşkın sularıyla Ada'ya dönüştüğünü anlatan Hyuncho Cho, Sabah Sakinliği Bahçesi'nin ise 300 bin metrekarelik devasa bir alanda yer aldığını, bahçenin 5 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yaptığını anlattı.

Hyuncho Cho, ülkeye sadece sonbaharın doğal güzellerini görmek için bile yüz binlerce turist geldiğini belirterek "Güney Kore, turistlere doğal güzelliklerin öne çıktığı, farklı destinasyonlarda unutulmaz güz programları sunuyor. Turistleri Güney Kore'de sonbahar yapraklarının parlak kırmızıları, turuncuları ve sarılarıyla eşsiz bir renk cümbüşü bekliyor. Kore dizilerindeki romantik atmosferi yakalamak için en iyi mevsim sonbahar." diye konuştu.

  • güney kore milli parkları
  • sonbahar ziyaretleri
  • doğal güzellikler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.