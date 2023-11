Güney Kore parkları güz mevsiminde görsel şölen yaratıyor

Ülkede çok sayıda park bulunurken bunlar arasında en çok Gangwon eyaletindeki ve "Winter Sonata", "Love in the Moonlight" gibi birçok Kore dizisinin çekim yeri olan Nami Adası ve Sabah Sakinliği Bahçesi (The Garden of Morning Calm) öne çıkıyor. Farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan, ziyaretçilerine benzersiz bir sonbahar manzarası sunan Güney Kore parkları, ülkenin zengin tarihi ve kültürel öğelerini de içerisinde bulunduruyor.

AA muhabirine konuşan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, Gangwon'daki Nami Adası ve Sabah Sakinliği Bahçesi başta olmak üzere sonbahar konseptli bahçelerin özellikle de ünlü Kore dizilerinin çekim noktaları olmaları sebebiyle turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Nami Adası'nın, çevresindeki bir baraj inşaatının ardından taşkın sularıyla Ada'ya dönüştüğünü anlatan Hyuncho Cho, Sabah Sakinliği Bahçesi'nin ise 300 bin metrekarelik devasa bir alanda yer aldığını, bahçenin 5 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yaptığını anlattı.

Hyuncho Cho, ülkeye sadece sonbaharın doğal güzellerini görmek için bile yüz binlerce turist geldiğini belirterek "Güney Kore, turistlere doğal güzelliklerin öne çıktığı, farklı destinasyonlarda unutulmaz güz programları sunuyor. Turistleri Güney Kore'de sonbahar yapraklarının parlak kırmızıları, turuncuları ve sarılarıyla eşsiz bir renk cümbüşü bekliyor. Kore dizilerindeki romantik atmosferi yakalamak için en iyi mevsim sonbahar." diye konuştu.