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Dünya

Güney Kore, Rus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'silah tedariği ve askeri işbirliği' konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i bakanlığa çağırdı.

AA19 Eylül 2023 Salı 15:34 - Güncelleme:
Güney Kore, Rus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri bakan yardımcılarından Chang Ho-jin'in Kulik'e şikayetlerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Kulik'e "silah tedarik anlaşması ve askeri iş birliği" konularının ele alındığı Kim-Putin görüşmesine yönelik duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edilerek, Güney Kore'nin güvenliğini "tehdit eden" bu eylemlerin Rusya ile olan ilişkileri olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Chang'ın Rusya'ya Kuzey Kore ile askeri bağlar kurma girişimlerine "derhal" son vermesi çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Rusya'nın "sorumlu davranması" gerektiğinin de vurgulandığı kaydedildi.

- KİM İLE PUTİN 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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