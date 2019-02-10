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Güney Kore ülkedeki ABD askerleri için daha fazla para ödemeyi kabul etti

Güney Kore, ABD Başkanı Trump'ın talebinin ardından ülkedeki ABD birliklerine daha fazla ödeme yapmak üzere anlaşma imzaladı.

  • star.com.tr
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Reuters'ta yer alan habere göre, Güney Koreli yetkililer ABD yönetimi ile pazar günü, Kore Yarımadası'nda bulunan ABD askerlerinin finansmanı için daha fazla katkı sağlayacakları kısa vadeli bir anlaşma imzaladılar. 
 
Anlaşmaya göre, Güney Kore’nin ABD birliklerine olan katkısı 960 milyar won'dan 1.03 tirilyon won'a ((890 milyon dolar) çıkacak. Beş yıl süren geçmiş anlaşmaların aksine, bu anlaşmanın bir yıl içinde sona ermesi ve her iki tarafın da aylar içinde pazarlık masasına geri dönmesi bekleniyor.
 
Yeni anlaşmanın Güney Kore parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. 
 
Güney Kore resmi haber merkezi Yonhap'ta yer alan habere göre, ABD yönetiminin ocak ayında, Kore Yarımadası'nda bulunan ABD askerleri için Güney Kore'den yüzde 41 zamma denk gelen ek 1.2 milyar dolar talep ettiği ileri sürülmüştü.
 

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