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Dünya

Güney Kore ve ABD'den Doğu Denizi'nde ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Doğu Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, Doğu Denizi'nde dün başlayan tatbikatın 4 gün süreceği bildirildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 12:27 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD'den Doğu Denizi'nde ortak tatbikat
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Açıklamada, tatbikata Güney Kore donanmasına ait 10 savaş gemisiyle "ROKS Seoae Ryu Seong-ryong" muhribi ve ABD donanmasından "Rafael Peralta" muhribinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, gemilerin yanı sıra tatbikatta Güney Kore'nin denizaltılara karşı kullanılan P-3 tipi savaş uçağıyla F-15K ve FA-50 savaş uçaklarının, ABD'nin ise A-10 tipi saldırı uçaklarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, birliklerin "arama, düşman denizaltılarını imha" ve "özel birliklerin çıkarmalarına" karşılık stratejiler üzerine çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, tatbikatın icra edildiği Doğu Denizi'nin, Kore Yarımadası'nı çevreleyen sulardan daha derin olması nedeniyle denizaltı araçlarının eylemlerini de kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

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