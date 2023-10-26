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Dünya

Güney Kore ve ABD'den o ülkeye karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD, Sarı Deniz'de geniş çaplı tatbikat gerçekleştiriyor. Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin açıklamasında, Güney Kore ve ABD'nin, 'Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ortak operasyonel yeteneklerini geliştirmek için savunma operasyonları' düzenlediği kaydedildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD'den o ülkeye karşı ortak tatbikat
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Güney Kore ve ABD, Sarı Deniz'de geniş çaplı tatbikat gerçekleştiriyor.

Yonhap'ın Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD ordusunun ortaklaşa 24 Ekim'de başlattığı tatbikat, Seul'ün yaklaşık 110 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesi açıklarında yapılıyor.

Sarı Deniz'de düzenlenen tatbikata Güney Kore Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik birlikleriyle ABD Deniz ve Kara Kuvvetlerinden birlikler katılım sağlıyor.

Yıllık "Hoguk" tatbikatının bir parçası olduğu belirtilen 4 günlük ortak tatbikatta, 30 savaş gemisi, savaş uçakları, deniz gözetleme uçakları, helikopterler ve sahil güvenlik gemileri yer alıyor.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin açıklamasında, Güney Kore ve ABD'nin, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ortak operasyonel yeteneklerini geliştirmek için savunma operasyonları" düzenlediği kaydedildi.

Ekim ayının başında, Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehditlerine karşı Guam kıyısı açıklarında "Sessiz Köpekbalığı" olarak isimlendirilen antidenizaltı tatbikatı gerçekleştirmişti.

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