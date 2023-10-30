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Dünya

Güney Kore ve ABD'den ortak askeri eğitim

ABD Hava Kuvvetleri'nden 8'inci Avcı Kanadı'nın katılımıyla ABD ve Güney Kore'nin 'ittifakını güçlendirmek' amacıyla ortak uçuş eğitimi başladı. Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'nün internet sitesine göre, 'Vigilant Defense 24' adlı ortak uçuş eğitimi, bu yıl ABD'nin Güney Kore'de bulunan 7'nci Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlendi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD'den ortak askeri eğitim
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Eğitimle iki ülkenin "ittifakının güçlendirilmesi" hedefleniyor. Bu kapsamda 8'inci Avcı Kanadı'ndan 14 hava filosu ve 2 bin 600 personelin katılımıyla birliğe ait 40 F-16'nın, Kore Yarımadası'nda "sorti uçuş yapmak üzere hazır tutulması" istendi.

Söz konusu hava araçları, bu uçuşlar boyunca ABD, Güney Kore ve Avustralya hava kuvvetlerinin savaş, kargo, tanker ve keşif uçaklarıyla entegre olacak.

8'inci Avcı Kanadı Komutan Yardımcısı Albay Jeffrey Shulman, hava kuvvetlerinin "savunma, caydırma ve gerekirse yenme misyonunun odağını kaybetmemek için her zaman idman yaptığını" kaydetti.

Her yıl düzenli olarak yapılan söz konusu eğitimlerin, "tamamen savunma amaçlı" olduğu ifade edilirken eğitimlerin, diğer ülkelere "tehdit teşkil etmediği ve kışkırtıcı olmadığı" da belirtildi.

Yetkililer, eğitimlerin bölgede "barış, istikrar ve refahı korumaya bağlılıklarını açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti.

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