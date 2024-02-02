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Dünya

Güney Kore ve BAE, savunma işbirliğini arttıracak

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayinde ikili işbirliğini artırma kararı aldı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Güney Kore ve BAE, savunma işbirliğini arttıracak
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya geldi.

BAE'deki görüşmenin ardından Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülkenin 15 yıldır süregelen savunma işbirliğinin "özel stratejik işbirliğine" yükseltildiğini açıkladı.

Üç günlük Arap Yarımadası seyahati kapsamında Shin'in, Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve Katarlı mevkidaşı Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye ile görüşmek için Katar'a gitmesi bekleniyor.

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