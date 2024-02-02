Güney Kore ve BAE, savunma işbirliğini arttıracak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya geldi.

BAE'deki görüşmenin ardından Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülkenin 15 yıldır süregelen savunma işbirliğinin "özel stratejik işbirliğine" yükseltildiğini açıkladı.

Üç günlük Arap Yarımadası seyahati kapsamında Shin'in, Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve Katarlı mevkidaşı Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye ile görüşmek için Katar'a gitmesi bekleniyor.