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Dünya

Güney Kore, zorla çalıştırdığı Koreli işçilere Japon şirketlerinin tazminat ödemesine hükmetti

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Japon şirketlerin mağdurlara tazminat ödemesi kararı aldı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Güney Kore, zorla çalıştırdığı Koreli işçilere Japon şirketlerinin tazminat ödemesine hükmetti
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Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Güney Koreli 23 mağdur ve mağdurların ailelerinden 18 kişinin yer aldığı toplam 41 kişinin Japon mühendislik şirketi Nachi-Fujikoshi'ye 2013-2015 yıllarında açtığı 3 ayrı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, söz konusu firmanın mağdurlara 59 bin 880 dolar ila 74 bin 850 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

GÜNEY KORE VE JAPONYA ARASINDA "ZORLA ÇALIŞTIRMA" DAVALARI

Güney Kore Mahkemesi, 2018 yılında Mitsubishi ve Nippon Steel firmalarının Koreli işçilere tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiş, geçen ay da daha fazla işçiye tazminat ödemesi gerektiği kararını almıştı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Japon yetkililer ise Güney Kore ile Japonya arasında 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler ve ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye verilen hibe, bağış ve kredilerle tazminat konusunun kapandığını savunmuştu.

Yüksek Mahkeme, 28 Aralık'ta da Japon gemi üretim şirketi "Hitachi Zosen"in, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı gerekçesiyle tazminat ödemesine hükmetmişti.

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