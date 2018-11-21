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Güney Kore'de 90 bin işçi greve çıktı

Güney Kore'de çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi planını protesto eden 90 binden fazla işçi greve çıktı.

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Yonhap'ın haberine göre, Kore Sendikalar Konfederasyonuna (KCTU) bağlı 90 binin üzerinde işçi bir günlük greve çıkarken, ülke çapında da 14 bölgede gösteriler düzenlendi.

Başkent Seul'de meclisin önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösteriler sırasında olay çıkmadı.

Güney Kore'de siyasi partiler, haftada 52 saat çalışma süresinde, işverenlerin şikayetlerini dikkate alarak değişikliğe gitmeyi ve daha esnek operasyon şemasına izin vermeyi planlıyor.

Sendikalar, planın kabul edilmesi halinde işçilerin sağlığının olumsuz etkileneceğini savunuyor.

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