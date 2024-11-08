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Dünya

Güney Kore'de balıkçı gemisi battı: 2 ölü, 12 kayıp

Güney Kore'de bir balıkçı gemisinin batması sonucu 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Güney Kore'de balıkçı gemisi battı: 2 ölü, 12 kayıp
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Yonhap'ın haberine göre, Jeju kentine bağlı Biyang Adası açıklarında 27 mürettebatlı bir balıkçı gemisi battı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 13 kişinin kurtarıldığını, kayıp 12 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, olayın ardından ilgili kurumlara arama kurtarma çalışmalarına destek olma talimatı verirken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu.

Yetkililer, olay yerinde 18 gemi ve çok sayıda hava aracının arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

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