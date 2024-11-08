Güney Kore'de balıkçı gemisi battı: 2 ölü, 12 kayıp

Yonhap'ın haberine göre, Jeju kentine bağlı Biyang Adası açıklarında 27 mürettebatlı bir balıkçı gemisi battı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 13 kişinin kurtarıldığını, kayıp 12 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, olayın ardından ilgili kurumlara arama kurtarma çalışmalarına destek olma talimatı verirken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu.
Yetkililer, olay yerinde 18 gemi ve çok sayıda hava aracının arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.