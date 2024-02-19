Güney Kore'de doktorların greve gitme kararı sonucu sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı

Yonhap ajansının haberine göre, tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik hükümet kararını protesto eden asistan ve stajyer doktorlar, yarın greve gitme kararı aldı.

Seul'deki en büyük 5 hastanede görev yapan ve buradaki kadroların yüzde 40'ını oluşturan stajyer doktorların greve gitme kararı alması üzerine hastaların ameliyat ve muayene işlemlerinde ertelenmeler yaşandı.

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, doktorlardan görevlerine geri dönmelerini isteyerek, hükümetin mevcut sağlık sistemini iyileştireceğini ancak kontenjan artırma kararından geri dönmeyeceğini ifade etti.

Sağlık ve Refah Bakanlığı, göreve dönmeyi reddeden doktorların 3 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri ve lisanslarının iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarında artış yapılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor 15 Şubat'ta, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin artırılmasına yönelik hükümet planına karşı protesto düzenlemişti.

Doktorlar, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle ülke çapında eylemler düzenlerken, Kore Tabipler Birliği (KMA), ulusal greve gidecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen, gelişmiş ülkeler arasında nüfus büyüklüğüne oranla en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.