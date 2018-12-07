Güney Kore'de eski askeri istihbarat şefi ölü bulundu

Yonhap ajansının haberine göre, polis, yasa dışı takip yaptığı suçlamasıyla soruşturma geçiren eski askeri istihbarat birimi Savunma Güvenlik Komutanlığı (DSC) şefi Lee Jae-su'nun bir binadan düşerek öldüğünü duyurdu.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede intihar notu bulunduğunu kaydetti.

Ülkede 2014'te 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası kurbanlarının ailelerinin yasa dışı takibine karıştığı iddiasıyla soruşturulan Lee, halkın, kaza kurbanlarının yakınlarına duyduğu sempatiyi olumsuz etkilemek üzere ailelerle ilgili bilgi toplanması emri vermekle suçlanıyordu.