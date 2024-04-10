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Dünya

Güney Kore'de halk sandık başına gitti

Güney Kore'de halk, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi sona ererken, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.

IHA10 Nisan 2024 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
Güney Kore'de halk sandık başına gitti
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Güney Kore'de seçmenler, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini seçmek üzere bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 52 milyonluk nüfusa sahip ülkede, 44.3 milyon seçmen yerel saatle 06.00 itibariyle 14 bin 259 seçim merkezinde oy kullandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre seçime katılım oranı yerel saatle 18.00 itibariyle yüzde 66.3'e ulaşırken, 14 milyonu erken oy kullananlar olmak üzere yaklaşık 29.4 milyon kişinin sandığa gittiği bildirildi. Oy kullanma işlemi 18.00 itibariyle sona erdi. Resmi seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.

PARTİLER 300 SANDALYE İÇİN YARIŞIYOR

Genel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Güney Kore'de Ulusal Meclis'te toplam 300 sandalye bulunuyor. 254 sandalyenin sahibi ülke çapında kullanılan oylarla doğrudan seçim yöntemiyle belirlenirken, 46 meclis üyesi ise bölge farkı gözetilmeksizin partilerin oy oranına göre seçiliyor. Anketlerde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Halkın Gücü Partisi'nin mecliste 90 ila 100 sandalye kazanması ön görülürken, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin ise en az 110 sandalye elde edebileceği belirtiliyor.

OYLAR MAKİNE İLE SAYILIYOR

Sandıkların önceden belirlenen merkezlere ulaşmasıyla oy sayımına başlanan Güney Kore'de, pusulalar birçok merkezde optik sınıflandırma makineleri aracılığıyla sayılıyor. Gerekli olması halinde görevliler tarafından yapılan doğrulamanın ardından resmi oy oranları kamuoyuna açıklanıyor.

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