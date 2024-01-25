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Dünya

Güney Kore'de iktidar milletvekili kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin, başkent Seul'de sokak ortasında kimliği açıklanmayan kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Güney Kore'de iktidar milletvekili kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı
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Yonhap ajansının haberine göre Bae, başkent Seul'de sokakta yürüdüğü esnada bir kişi yanına yaklaşarak "Siz, Milletvekili Bae Hyun-jin misiniz?" diye sordu.

Ardından saldırgan, başının arkasına sert cisimle vurarak milletvekilini yaraladı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Bae'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın kimliği açıklanmadı.

3 HAFTA ÖNCE DE MUHALEFET LİDERİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung da 3 hafta önce saldırıya uğramıştı.

Busan'ın Gadeok Adası'nda 2 Ocak'ta inşaat alanı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada imza alma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan, kesici aletle Lee'yi boynundan yaralamıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Lee'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklanmış ve 10 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Kim olduğu ve 1957'de doğduğu bilgisini paylaşan polis, zanlının Lee'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini bildirmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerden zanlının, Lee'nin bir ay önce Busan kentinde katıldığı etkinlikte de görüldüğü tespit edilmişti.

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