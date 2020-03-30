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Dünya

Güney Kore, ülkeye girenlere ''2 hafta zorunlu karantina'' uygulayacak

Güney Kore yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla çarşamba gününden itibaren yurt dışından ülkeye girenlere '2 hafta zorunlu karantina uygulama' kararı aldı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:28
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Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, tedbir kapsamında ülkeye girenler, uyruğuna bakılmaksızın, iki hafta zorunlu karantinaya tabi tutulurken; ülkede ikamet etmeyenler veya karantina için adres göstermeyenler, hükümetin belirlediği merkezlerde masraflarını kendileri karşılayarak kalacak.

Güney Kore, halihazırda Avrupa ülkelerinden gelen yolculara hastalık belirtisi gösterip göstermediklerine bakılmaksızın 2 haftalık zorunlu karantina uyguluyordu.

ABD'den gelen yolcuların ise 2 hafta evlerinde kendilerini karantinaya almaları isteniyordu.

- KARANTİNA MERKEZLERİ HAZIRLANDI

Sağlık Bakanı Kim Ganglip, karantina tedbirlerine uymayan Güney Kore vatandaşlarına dava açılacağı, yabancı uyrukluların ise derhal sınır dışı edileceğini belirtti.

Kim, 2 bin yabancı ziyaretçiyi 14 gün boyunca barındıracak kapasitede karantina merkezleri hazırlandığı bilgisini de paylaştı.

- 78 YENİ VAKANIN 29'U YURT DIŞI KAYNAKLI

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 78 yeni vakanın 29'unun yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 9 bin 661'e çıkarken, 158 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 5 bin 228 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

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