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Güney Kore mahkemesi Japon şirketin ülkedeki mal varlıklarına el konulması kararı aldı

Güney Kore'de yerel mahkeme, İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırdığı kişilere tazminat ödemesine hükmedilen bir Japon şirketin ülkedeki varlıklarına el konulması kararı aldı.

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Yonhap ajansının haberine göre, Pohang şehrindeki yerel mahkeme, Yüksek Mahkemenin geçen ekim ayı sonunda, 1941-1943 yıllarında zorla çalıştırılan 4 Güney Koreliye tazminat ödemesine hükmettiği Japon çelik üreticisi Nippon Steel & Sumitomo Metal'in mahkeme kararına karşı çıkması üzerine davacıların avukatlarının, Japon şirketin ülkedeki varlıklarına el konulmasına yönelik talebinin kabul edildiğini belirtti.

Adı açıklanmayan bir mahkeme yetkilisi, Japon şirketin, Güney Kore çelik üreticisi POSCO ile ortak girişimi olan PNR şirketindeki 400 milyon won (yaklaşık 357 bin dolar) değerindeki hissesine el konulmasına yönelik talebin mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

Yetkili, yasal sürecin, mahkeme kararının PNR'ye tebliğ edilmesinin ardından başlayacağını ifade etti.

Yüksek Mahkeme, ekim ayı sonunda, 1941-1943 yıllarında zorla çalıştırılan 4 Güney Korelinin Japon şirketine açtığı davada, 2013'te alt mahkemenin verdiği tazminat kararını onaylayarak Nippon Steel & Sumitomo Metal'in her bir davacıya 100 milyon won (yaklaşık 485 bin TL) ödemesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme, Japon şirketin, tazminat meselesinin 1965 tarihli anlaşmayla çözüme kavuşturulduğu ve savaş sırasında Güney Korelileri zorla çalıştıran şirketin farklı bir teşekkül olduğu yönündeki savunmasını kabul etmemişti.

Kararın, benzer davalara emsal teşkil edeceği ve Güney Kore ile Japonya arasında diplomatik soruna neden olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı.

Nippon Steel & Sumitomo Metal "çok üzücü" olarak nitelendirdiği karar konusunda bundan sonraki adımlarını "Japon hükümetinin meseleye yaklaşımı ve diğer faktörler" doğrultusunda dikkatli atacağı açıklamasını yapmıştı.

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