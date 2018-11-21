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Güney Kore'den Japon siyasilerin gösterisine kınama

Güney Kore, Japon siyasilerin Doğu Denizi'nde ihtilaflı adalarda egemenlik taleplerini dile getirmek üzere düzenlediği eylemi kınadı.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Japon siyasilerin "Güney Kore'nin kontrolündeki", Korelilerin "Dokdo", Japonya'nın ise "Takeşima" olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adaların Japonya'ya verilmesi için yaptıkları gösteriyi protesto etti.

Seul yönetiminin karşı çıkmasına rağmen yapılan gösterinin kınandığı bakanlık açıklamasında, "Hükümetimiz bir kez daha Tokyo hükümetini, tarihi ve coğrafi olarak Kore'ye ait olan ve uluslararası hukukun da böyle kabul ettiği Dokdo Adaları üzerindeki boş taleplerine son vermeye davet ediyoruz. Kore-Japonya ilişkileri ancak ortak tarihin doğru anlaşılması temelinde gelişebilir." ifadeleri yer aldı.

Farklı partilerden Japon siyasiler önceki gün başkent Tokyo'da düzenledikleri gösteride Japon hükmetini "Güney Kore'nin adalardaki işgaline güçlü tepki vermeye" davet etmişti.

Güney Kore, 1945'te Japon sömürge egemenliğinden kurtarılmasından bu yana adalarda küçük bir polis gücü bulunduruyor.

Güney Kore Parlamento Eğitim Komitesi üyesi milletvekilleri geçen ay ihtilaflı adalara ziyaret gerçekleştirmişti.

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