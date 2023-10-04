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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rejimin sonu olur

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda Pyongyang rejiminin sona ereceği uyarısını yaptı.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye tehdit: Rejimin sonu olur
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Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda Pyongyang rejiminin sona ereceği uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünü geliştirme politikasını resmi olarak anayasaya dahil etmesi Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore'den gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek herhangi bir saldırıya Güney Kore-ABD ortaklığında ezici bir şekilde karşılık verebilecek yeteneklerle donatılmıştır" ifadeleri kullanılarak, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya kalkarsa rejiminin sonu ile karşı karşıya kalacaktır" denildi. Pyongyang'ın nükleer silah programının Kore Yarımadası ile uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ciddi bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, nükleer kapasitesini geliştirmenin Kuzey Kore'nin uluslararası toplumdan daha çok soyutlanmasına ve halkının acılarının daha fazla derinleşmesine neden olacağı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta yapılan 14. Yüksek Halk Meclisi toplantısında nükleer gücünü geliştirme politikasını resmi olarak anayasaya kabul ettiğini duyurmuştu. Bir yıl önce hayata geçirilen politikanın tüm Kore halkının genel iradesine uygun olarak kanunlaştırıldığını söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un gelişmenin ulusal savunma yeteneklerini güçlendireceğini ifade etmişti. Seul'un son açıklaması bu nedenle Pyongyang'a gözdağı olarak yorumlandı.

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