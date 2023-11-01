Güney Kore'den önemli iddia: Rusya'ya 1 milyonun üzerinde topçu mermisi gönderildi

Güney Kore Milletvekili Yoo Sang-bum, istihbarat yetkilileriyle yaptığı gizli bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NIS yetkililerinin, Rusya'nın Ukrayna'da savaş kabiliyetlerinin artırılması için 1 milyonun üzerinde topçu mermisinin Kuzey tarafından gönderildiğine inandığını savundu.

Yoo'ya göre yetkililer, deniz ve diğer nakil yollarıyla Kuzey tarafından gönderildiği iddia edilen 1 milyonun üzerindeki topçu mermisinin, Rusya'nın 2 aylık ihtiyacını karşıladığını düşünüyor.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin Rusya'dan gelen mühimmat taleplerini karşılamak için fabrikalarını tam kapasiteyle çalıştırdığı kanaatine sahip.

Rusya'nın Kuzey'e yardımlarının ise savaş uçağı filosunu modernleştirme çabaları da dahil olmak üzere Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel askeri kapasitesine yönelik kısıtlı yardımlar olduğu düşünülürken NIS yetkilileri, ilk askeri casus uydusunu fırlatmayı planlayan Pyongyang'ın bu konuda da Rusya'dan teknoloji desteği aldığını düşünüyor.

- ABD de Kuzey Kore'nin, Rusya'ya askeri teçhizat gönderdiğini öne sürmüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 13 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirterek "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Kirby, Kuzey Kore'nin ise bu destek karşılığında Rusya'dan savaş uçakları, füzeler, zırhlı araçlar ve balistik füze üretim ekipmanı ile diğer ileri teknolojiler dahil askeri yardım talep ettiğini düşündüklerini aktarmıştı.