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Dünya

Güney Kore'den Rus iş insanlarına yaptırım

Güney Kore, Kuzey Kore'nin silah geliştirmesi için yardımcı olduğu düşünülen iki Rus iş insanına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Güney Kore'den Rus iş insanlarına yaptırım
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Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rus iş insanlarına yönelik yaptırımlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Intellekt LLC"nin başkanı Sergey Mikhaylovich Kozlov, "Sodeistvie"nin başkanı Aleksandr Fyodorovich Panfilov ve bu iki şirketi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Moskova ile Pyongyang arasında askeri teçhizatın nakliyesini yapan "Lady R" ve "Angara" isimli Rus gemilerine de yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor." ifadesi yer aldı.

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