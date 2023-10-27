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Dünya

Güney Kore'den Rusya'ya ''misilleme'' uyarısı

Güney Kore, füze teknolojisini Kuzey Kore'ye transfer etmesi durumunda 'misilleme' konusunda Rusya'yı uyardı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Güney Kore'den Rusya'ya ''misilleme'' uyarısı
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, parlamentodaki bir oturumda, Rusya'nın Kuzey Kore'ye muhtemel füze ve silah teknolojisi transferi konusunda uyarılarda bulundu.

Seul'ün Moskova'ya söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda "misilleme" uyarısı yaptığı iddialarını doğrulayan Park, atılacak adımlar konusunda detay vermedi.

ABD, Pyongyang'ın Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri ekipman ve cephane gönderdiğini açıklamış, Rusya'dan Kuzey Kore'ye de benzeri transferler olabileceği konusunda uyarmıştı.

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