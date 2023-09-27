"Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluþunun 100. Yýl Dönümü Baþkent Kültür Yolu Festivali" kapsamýnda CSO Ada Ankara'da "Kore-Türkiye Dostluk Caz Konseri" veren Gee, AA muhabirinin sorularýný yanýtladý.

Son iki senedir Ýstanbul ve Ankara'ya turne yapma fýrsatý bulduðunu belirten Gee, "Tur sýrasýnda öðrendiðim yerel müzisyenlerin yüksek yetenekleri. Türk halkýnýn caz müziðine olan ilgisi ve desteðini görünce cazýn Türkiye'de çok sevildiðini hissettim." ifadelerini kullandý.

Gee, bu ziyaretinin Türkiye'ye yaptýðý 3. ziyaret olduðunu kaydederek, Türk insanýnýn müziðe olan tutkusu ve aldýklarý keyfin konserine iliþkin beklentilerini de oldukça yükselttiðini kaydetti.

CSO Ada Ankara'nýn tarihi öneme ve özel mimariye sahip dünya standartlarýnda bir salon olduðuna iþaret eden Gee, "Bu salonda müzik yaparak tarihin bir parçasý olacaðýmýz için çok heyecanlýyýz. Bizim için gerçekten çok özel bir deneyim." dedi.

Almanya'da yaþadýðý için çok fazla Türk arkadaþý olduðunun anlatan Gee, aileye verilen deðer, yemek kültürü, nazik ve düþünceli olma gibi özelliklerle iki ülke halkýnýn birbirine benzediðini dile getirerek, "Türkiye'ye neden kardeþ ülke dendiðini her zaman hissettim." diye konuþtu.

- Gee Hye Lee

Gee, Seul'de dünyaya geldi, Yewon Okulu ve Seul Sanat Lisesi'nde klasik müzik okudu.

1996'da Almanya'ya giderek lisans ve yüksek lisans eðitimlerini tamamlayan Gee, ayný yýl caz ödülü aldý.

2009'da Universal Music Korea tarafýndan yayýmlanan Gee Hye Lee Trio'nun "Midnight Walk" ile baþlayan albümleri, 2012'de "Lights" (HGBS) ve 2021'de "What Matters Most" (Unit Records) ile devam etti.

Gee, Alman TV programlarýna katýlýrken "Geenius Monday" ve "Password: Ilovejazz" adýnda iki albüm çýkardý.

Güney Koreli sanatçý, Almanya'nýn yaný sýra Ýngiltere, Kazakistan, Ýtalya, Ýspanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde birçok festivalde sahne aldý.