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Dünya

Güney Sudan ve Rusya'dan ortak karar

Güney Sudan ile Rusya, enerji alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Güney Sudan ve Rusya'dan ortak karar
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Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kiir, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da mevkidaşı Putin ile ticaret, yatırım, enerji ve diğer sektörlerdeki iki ülkenin mevcut ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Görüşmede 2024'te Güney Sudan'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri, ülkedeki siyasi ve güvenlik sorunları ele alındı.

Afrika'da barış ve güvenlik ile uluslararası meseleler de görüşüldü.

- "ÇEŞİTLİ ALANLARDA PEK ÇOK İYİ FIRSATIMIZ VAR"

Rusya'nın, Güney Sudan'ın iç siyasi sorunlarının çözülmesine ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını belirten Putin, "Bu alanda sizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İki ülke arasında ticaret, yatırım, enerji ve diğer sektörlerdeki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğinin sağlanacağını vurgulayan Putin, Rus şirketlerinin katılımıyla Güney Sudan'da petrol rafinerilerinin geliştirilmesinin iki ülke bağlarını daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Putin, "Bu, sadece bir başlangıç. Enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda pek çok iyi fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Kiir de küresel sistemin, hiçbir ülkenin tek başına hayatta kalamayacağını ve başarılı olmayacağını dikte ettiğini belirterek, "Güçlü dostlara ihtiyacımız var ve siz de onlardan birisiniz." dedi.

Rusya'yı ikinci kez ziyaret eden Güney Sudan Devlet Başkanı Kiir, 2019'da düzenlenen "Rusya-Afrika Zirvesi"ne de katılmıştı.

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