Güney Sudan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yerel basındaki habere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından ülkenin doğusundaki bir köye saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Köydeki 15 çocuktan ise haber alınamıyor.

Yetkililer, saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güney Sudan'da kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de tarafların barışa imza atmasına karşın kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.