İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6106
  • EURO
    18,6472
  • ALTIN
    997.946
  • BIST100
    3974.54
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da ''süper yayıcılar'' tespit edildi
Dünya

Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da ''süper yayıcılar'' tespit edildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir uzay aracının Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da 50'den fazla metan 'süper yayıcı' tespit ettiğini bildirdi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da ''süper yayıcılar'' tespit edildi
ABONE OL

NASA'nın açıklamasına göre, Dünya Yüzeyi Mineral Toz Kaynak Araştırması'nın (EMIT) temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonuna üs kurmasından bu yana Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da "süper yayıcılar" tespit edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, "Metan gazı emisyonlarını dizginlemek, küresel ısınmayı sınırlamanın anahtarıdır. Bu heyecan verici yeni gelişme, araştırmacıların yalnızca metan sızıntılarının nereden geldiğini daha iyi belirlemesine yardımcı olmanın yanı sıra onların hızlı şekilde nasıl ele alınabilecekleri konusunda fikir veriyor." dedi.

Nelson, araştırmanın EMIT'in güçlü sera gazını tespit etmek ve onu kaynağında durdurmak için "kritik bir araç" olduğunu kanıtladığını belirtti.

"Süper yayıcılar"; fosil yakıt, atık veya tarım sektörlerinde yüksek oranlarda metan yayan tesisler, ekipman ve diğer altyapılardan oluşuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.