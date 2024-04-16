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Dünya

Güngör ailesi deprem sonrası inşa edilen konutuna yerleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Güngör ailesine yeni evleri teslim edildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:59 - Güncelleme:
Güngör ailesi deprem sonrası inşa edilen konutuna yerleşti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

İnşaatı tamamlanan 76 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, Hatay'da evleri yıkılan depremzede Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu.

Yeni evine kavuşan Hülya Güngör, yaşadığı duyguyu tarif edemediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanlığa teşekkür etti.

Bakan Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hülya kardeşim, Allah sizden de razı olsun. Yeni evinizde ailenizle, evlatlarınızla huzur içinde, sağlıkla, mutlulukla yaşayın inşallah. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok."

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